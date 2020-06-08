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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشروق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص سبق اتهامهم فى العديد من القضايا كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، قاموا بارتكاب عدد (8) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الشروق وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" سبق اتهامه فى العديد من القضايا، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة. 


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وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:

ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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