تدريب حكومى للشباب على وظائف إلكترونية بسبب «كورونا»

بدأت الحكومة تنفيذ خطة لتدريب الشباب الذين فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا ليكون بمقدرهم العمل من المنزل من خلال منظومة إلكترونية ورقمية توفر العديد من الخدمات للجمهور. وأطلقت الحكومة منحة تدريبية للآلاف من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الحكومية لتدريب العديد من الشباب على المجالات الإلكترونية المتطورة وتكنولوجيا المعلومات وشتى أنواع البرمجيات الرقمية والتسويق الإلكترونى وبرمجيات الويب وعلوم البيانات وضخ المعلومات والتطبيقات الرقمية على الهواتف المحمولة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى تلك المجالات الرقمية.







