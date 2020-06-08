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عرض إسباني يهدد بقاء رينيه فايلر في الأهلي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:42 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
أكدت تقارير صحفية عربية اليوم الأثنين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الإسبانية للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأوضح موقع "orangefootballclub" المتهم بشئون الكرة الإفريقية أن فايلر تلقى عرضا إسبانيا ضخما مقابل 8 مليون دولار في الموسم الواحد لتدريب أحد الاندية الإسبانية في الموسم المقبل.

وأوضح الموقع أن فايلر، توصل إلي اتفاق مبدئي مع مسئولي الأهلي لتجديد عقده لمدة موسمين، و تحدث مع محمود الخطيب و لكن الأمور تعطلت بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وتلقي المدرب السويسري، العديد من العرضو في الفترة الماضية، بعد قيادة للأهلي لتصدر بطولة الدوري المصري، والتأهل للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وبدأ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التحرك من أجل تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى فايلر موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي، لمدة موسمين مقبلين، بالرغم من تلقيه عدد من العروض الخليجية.

وأبلغ فايلر إدارة الأهلي رغبته في أن ينتظر انتهاء فترة التوقف وعودة النشاط الرياضي واتضاح الرؤية بشكل كامل من أجل حسم التوقيع وتجديد عقده.

وحصل فايلر، مؤخرًا على وعد من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بالسفر إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.

ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 3 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.

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فايلر الدوري المصري الاهلي

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