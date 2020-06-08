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يسرا: اتخضيت من بيومي فؤاد في "خيانة عهد"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أجرت الفنانة بشري مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامجها الشهير الحياة اليوم الذي يعرض علي قناة الحياة .

وتحدثت يسرا عن كواليس العمل وأشادت بالأبطال وحضورهم وأدائهم الرائع , وأضافت أنها مندهشة من أداء بيومي فؤاد بالمسلسل لأنه دور جديد عليه قائلة : أدائه رائع جدا لدرجة إني اتخضيت منه في المشاهد الدرامية .


مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

ويعد مسلسل "خيانة عهد" عودة قوية لـ الفنانة يسرا بعد غيابها الماضي، وكانت أخر أعمالها مسلسل "لدينا اقوال أخرى" الذي تم عرضة خارج السباق الرمضاني، وشارك في بطولته بجانب يسرا شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد علي.

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