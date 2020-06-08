ليونيل ميسي يسعد برشلونة

أصبح ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني جاهزًا لمباراة ريال مايوركا يوم السبت المقبل، في عودة منافسات الليجا بالجولة 28 من عمر المسابقة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن ميسي عاد إلى تدريبات برشلونة الجماعية، اليوم الإثنين، حيث عمل بدون أي مشاكل مع بقية زملائه بالحصة التدريبية التي قادها كيكي سيتين، المدير للفريق.

وأضافت أن ميسي الذي تدرب يوم السبت الماضي بمفرده، بسبب انزعاج في عضلات الفخذ، سيكون لائقًا للمشاركة مع فريقه أمام مايوركا، في أولى مباريات الفريق الكتالوني بعد عودة الليجا وبعد توقف دام لقرابة 3 شهور بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتابعت أنه بالإضافة إلى ميسي، تواجد في التدريبات أيضًا البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للبارسا، والذي خاض أيضًا تدريبات فردية محددة، بجانب لاعب الوسط الشاب رامون رودريجيز خيمينيز.