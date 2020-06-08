مفاجأة.. ديفيد سيلفا في طريقه إلى الدحيل القطري

يخطط نادي الدحيل للتعاقد مع ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الدحيل لتعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، من أجل المنافسة بقوة على مختلف البطولات في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الراية القطرية عن أن ديفيد سيلفا يقترب بشدة من ارتداء قميص الدحيل هذا الصيف لأنه يطمح في المنافسة بقوة على حصد لقب دوري أبطال آسيا، وكذلك المشاركة في مونديال الأندية.

ويترقب الجميع ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل انتهاء عقد ديفيد سيلفا بنهاية الموسم الحالي.