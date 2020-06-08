هاميلتون يطالب الحكومات بالتخلي عن تماثيل العنصرية

طالب لويس هاميلتون المتوج ست مرات بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 الحكومات بإزالة تماثيل "العنصريين" الذين كانوا يجمعون الأموال ببيع العبيد.

جاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بريستون أمس الأحد، إسقاط تمثال لتاجر رقيق، وذلك وسط موجة الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا ضد العنصرية.

وقال هاميلتون اليوم الإثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بلادنا كرمت رجلاً باع العبيد الأفارقة، كل تماثيل العنصريين الذين جمعوا الأموال من بيع البشر، يجب أن تهدم! فأي هذه التماثيل التالي؟".

وأُثيرت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في بريطانيا تحت شعار "حياة السود مهمة".