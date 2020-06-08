منتجوا أوبك ينسحبون من تخفيضات انتاج النفط الإضافية بعد يونيو

أبلغت أربعة مصادر رويترز أن المنتجين الخليجيين في أوبك، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد يونيو.





كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم السبت على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو تموز، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي عن السوق.





وكانت السعودية والإمارات والكويت تعهدت بخفض إضافي قدره 1.180 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران فوق التزاماتهم بموجب الاتفاق. لكن المصادر أبلغت رويترز أن من المستبعد أن يستمر هذا في يوليو تموز، حيث من المتوقع أن يضخ المنتجون على أساس حصصهم المقررة.





وتعهدت وزارة النفط العراقية بالإلتزام باتفاق تخفيض إنتاج النفط الخام بنسبة 23 ٪ الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك وحلفائها” حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وحث المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، الدول المنتجة للنفط بالاستمرار “في جهودها لإعادة التوازن امتصاص الفائض النفطي من السوق العالمية”.



وقال إن الاتفاق شهرا إضافيا “يهدف إلى تأمين استقرار أسعار النفط التي تدهورت على خلفية جائحة كورونا وأن جهود الدول المنتجة يجب أن تستمر لإعادة التوازن وامتصاص الفائض النفطي من السوق العالمية وهذا مؤشر جيد بالنسبة للاتفاق الذي حقق تقدما في هذا الإطار”.

وذكر المتحدث العراقي أنه “كلما كان هناك انفتاح وتقليل قيود الحركة في عموم دول العالم يكون بالمقابل زيادة الاستهلاك أكثر ويؤثر إيجابيا على السوق النفطية ودعم أسعار النفط وأن العراق جدد التزامه بقرار تخفيض الإنتاج بالنسبة المعروفة 23 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر مايو الماضي والبالغة 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا وهي تشمل حصة اقليم كردستان وهي نسبة تسري على جميع دول المنظمة وحلفائها شهرا إضافيا حتى نهاية شهر يوليو المقبل”.

وأوضح جهاد أن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها وما تم التوصل إليه من اتفاق “أسهم في رفع أسعار النفط الخام إلى 40 دولارا للبرميل الواحد بعد تدهور الأسعار بسبب الانغلاق العالمي جراء تفشي فيروس كورونا والركود الاقتصادي الذي تعرضت له بلدان العالم”.











