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شاهد بالفيديو.. كواليس وترتيبات حفل خطوبة حسن شاكوش

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:35 م
خطوبة حسن شاكوش
خطوبة حسن شاكوش
هبة أحمد
احتفل المطرب حسن شاكوش مساء أمس بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني،وذلك داخل إحدى الفيلات الواقعة مدينة نصر،واقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين، والأصدقاء المقربين،نظرًا للإجراءات الوقائية التى تفرضها الدولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا بمنع أى تجمعات، وشدد حسن شاكوش على الحاضرين بعدم التقاط أى صور أو مقاطع فيديو حتى لا يتعرض للمشاكل بعد ذلك.

ونشر مُصمم حفل الخطوبة مقطع فيديو للڤيلا وهي مُزينة بالبالونات المبهجة المُلائمة لتلك المُناسبة.

وفي سياق آخر طرح حسن شاكوش مؤخرًا مهرجان "شوكولاتة سايحة جوة كيك" وهو ديو غنائي بينه وبين المطرب عمر كمال، وهو من كلمات مصطفي حدوتة، ومن توزيع إسلام ساسو، ومن منتج فني أمير أبو غالي.

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