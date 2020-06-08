إلى راغب علامة في عيد ميلاده.. دمت العلامة الفارقة في الفن وحبيب ضحكات الجمهور

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احتفل السوبر ستار الفنان اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاده مساء أمس الموافق السابع من يونيو الجاري، وسط معايدات قلبية من كل الفنانين والجمهور.



راغب علامة يتنفس بحب فنه وجمهوره، ودائمًا ما يكرس وقته وجهوده لتقديم كل ما هو مميز وجديد، ويعد من أكثر الفنانين العرب دعمًا للانسانية.



رفع راغب علامة طيلة مشواره الفني شعار الاستمرارية والتميز، ومواكبة الذوق العام للجمهور الراقي مع الحرص على التنوع الموسيقي، وهذا هو سر حفاظه على نجوميته حتى الآن بالرغم من مرور السنوات.



وبداخل راغب علامة الفنان، شخص عشق الحياة والحفاظ على روح ومظهر الشباب حتى إذا مرت السنوات، مهموم بمشاكل وطنه لبنان وشعبه.



نجح علامة على مدار السنوات الماضية، في توظيف أعماله داخل إطار فني هادف يدعم القضايا الاجتماعية الانسانية بكل دقة وذكاء، حتى أصبح واحدًا من أهم نجوم الغناء بالوطن العربي.



واليوم في عيده ال 58، لا يسعنا سوى توجيه هذه الرسالة له مع تمنياتنا له بكامل السعادة والنجاح فيما هو قادم "دمت حبيب ضحكات جمهورك وعلامة فارقة في تاريخ الفن العربي".





