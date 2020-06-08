تقديم رياض الاطفال 2020 | خطوات التسجيل في مرحلة رياض الاطفال عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم البطاقة والشروط والأوراق المطلوبة (التقديم في KG1 كي جي 1)





تقديم رياض الاطفال 2020 | قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن بدء التسجيل في رياض الاطفال للعام الدراسي 2020/2021، وذلك من يوم الإثنين الماضي الموافق 1/6/2020، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 15 يونيو الجاري، على أن يتم التقديم إلكترونيًا لمنع التكدس في المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي تسبب في وفاة الكثير من الأشخاص حول العالم.





التسجيل في رياض الاطفال 2020

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب رياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل في ظل الظروف التي تمر بها مصر خلال هذه الفترة، وأكدت الوزارة إلى أن باب التقديم سوف يظل مفتوحاً حتى الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يتم تقديم طلبات الالتحاق في المدارس بدايةً من الموافق 1/6/2020، مع مراعاة الاحتياطات الوقائية بين أولياء الامور حال تواجدهم في المدارس للتقديم.





شروط التسجيل في رياض الاطفال 2020

هناك عدة شروط حددتها مديرية التربية والتعليم، والتي يجب أن تتوافر حتى يستطيع الطفل الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2020، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:





- أن يكون الحد الأدنى لعمر الطفل 4 سنوات.

- أن تكون المدرسة المراد الالتحاق بها تابعة للمربع السكني والجغرافي لولي الأمر.

- الأولوية في القبول تكون للطفل الذي يمتلك أخوات داخل المدرسة المراد الالتحاق بها.

- التقديم إلكترونيًا، ولا يتم الذهاب إلى المدرسة أو تقديم أي أوراق يدويًا.





الأوراق المطلوبة للتقديم في مرحلة رياض الاطفال 2020

- شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر + عدد 5 صور منها.

- عدد 4 صور شخصية للطفل مقاس 4×6.

- صورة بطاقة ولي الأمر.

- إيصال مياه أو نور.

- طابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه ويلصق على طلب الالتحاق.

- صورة بطاقة والدة الطفل.

- ظرف بلاستيك.

- إ حضار الطفل خلال التقديم في المدرسة لعمل مقابلة شخصية.





خطوات التسجيل في رياض الاطفال 2021

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتم إتباعها من أجل التقديم في مرحلة رياض الأطفال في الاسكندرية، وهي كما يلي:





- الدخول على مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- اختيار الإدارة التعليمية.





- تسجيل كافة بيانات الطفل المراد إلحاقه بمرحلة رياض الأطفال، والتي تشمل الاسم الرباعي، الرقم القومي، عنوان السكن بالتفصيل، وغيرها من المعلومات المطلوبة والتي يجب إدخالها بشكل دقيق، وفقًا للمستندات الرسمية.





- في حالة قبول الطالب، يتم تحضير الأوراق التي تحددها الوزارة على موقعها الرسمي وتقديمها في المدرسة.



