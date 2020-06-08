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حملات لدعم النساء نفسيا من فوبيا الفيروس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
فاطمة الزهراء محمد
الخوف من الإصابة والبقاء فى المنازل يصيبان بالاكتئاب والسواس القهرى والأفكار الانتحارية 

مع الرعب الذى يعيشه البشر خشية الإصابة بفيروس كورونا، انتشرت إصابات نفسية منها الاكتئاب والوسواس القهرى والتقلبات المزاجية والأفكار الانتحارية.

وبسبب كثافة التغطيات الإعلامية لأخبار الجائحة على مستوى العام أصبح كثير من الأشخاص عرضة للإصابة بـالأمـراض النفسية والاضـطـرابـات فـى الصحة العقلية فى زمن «كورونا»، كما توقع علماء النفس بإصابة كثيرين بصداع مستمر نتيجة التفكير والخــوف والقلق والتوتر، مع البقاء فى المنازل لفترة طويلة ولذا دشنت مجموعات نسائية مـبـادرات اجتماعية لمساعدة السيدات ودعمهن لعدم انزلاقهن فى بئر الأمراض النفسية. 

حسب قـول عـلا جابر مـديـرة مـبـادرة «صاحبة الغد»، لـ«الفجر» فإن المباردة تسعى لوضع آليات لمساعدة النساء ومكافحة الأمـراض النفسية والعصبية التى قد تصيبهن بسبب الخوف من الإصابة بالفيروس، كما أن تأثر النساء بالعنف المنزلى يتزايد مع البقاء فى المنزل بجانب الخوف على مستقبل أبنائهن بالإضافة إلـى أنهن الأكـثـر تأثرا بالحالة النفسية للأطفال مع محدودية وسائل التعليم والترفيه خلال هذه الفترة.

من خلال الحملة تم الوصول إلى ١٠٠ طفل بمحافظة الإسكندرية لتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لهم بإرسال الهدايا لهم فى منازلهم كما تم تقديم هدايا للطبيبات اللاتى يواجهن كورونا بحكم طبيعة عملهن فى المستشفيات فى محاولة لتقليل العبء النفسى لهن والاعتراف بالجميل، كـمـا تم تـدشـين بـرنـامـج تحــت عــنــوان «ســاعــة الحــظ ما يتعوضش» بهدف الوصول لأكبر عدد من الجمهور.

كما قامت المبادرة بالنزول إلى الشارع وتقديم المساعدات النفسية للسيدات فى القرى لأنهن يفتقدن القدرة على التواصل مع المبادرة عن طريق السوشيال ميديا، إذ تقول شيماء سيد، إن هذه الفترة من أصعب فترات حياتها لأن مجرد الذهاب إلى العمل أصبح مخاطرة مع الخوف من أن تحمل العدوى إلى أطفالها الصغار ما يجعلها تشعر بقلق يومى ورعب من أن تكون هى السبب فى إيذاء صغارها.

وأشــارت شيماء إلـى أن الخــوف والقلق جعلها لا تنام بشكل طبيعى وكما أنها أصبحت مهووسة بالنظافة وتمسح المنزل بالكلور دائما كما جعلتها الحياة الجديدة بعد كورونا فى حالة عصبية مستمرة وتفكر فى الحديث مع طبيب نفسي.

أمـا مـريم فأكدت أن الضعوط النفسية تفشت بصورة كبيرة بعد مرور مناسبات مثل رمضان وعيد الفطر حيث لـم يكن الشعور بها مـن الناحية الـروحـيـة والاجتماعية مثلما كان فى الماضى، كما أن وسائل الترفيه والخروج إلى النوادى والأماكن المفتوحة ممنوع ولم تعد زيـارة الأقـارب مستحبة وتكاد تقتصر أعياد الميلاد وحفلات الزفاف على المقربين فقط أو أفراد العائلة فقط، وكل هذا يؤدى لمزيد من الضغوط النفسية، بعد أن كـان الناس يتهكمون على الفيروس ومدى خطورته.

ً أن تـزيـد عــدد المــنــشــورات عـلـى مـواقـع ولـيـس غـريـبـا السوشيال ميديا والتى تعبر عن التبرم والتململ والتعبير عن استنزاف القدرة على التحمل مثل «هل حد حاسس إن قعدة البيت فى الحظر وهى مطولة كده بدأت تأثر بشكل حقيقى على صحته النفسية؟ يعنى مش مجرد زهق وبس لأ بدأ يجيله شعور بالاكتئاب، تقلبات مزاجية، إحساس بالاختناق وضيق التنفس وآلام فى الجسم والعظام حتى مع النوم الكتير ورغبة فى الصمت وعدم الكلام والانعزال أكتر مع فقدان الرغبة فى الحياة عموما؟».

عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أوضــح مراحل التوتر العصبى التى تسبب فيها الـوبـاء بأنها نتيجة حتمية للخلل الـذى حـدث فى أنماط ً أن العلاج فى هذه المرحلة الحياة وعدم استقرارها، مؤكدا يكون بالتقبل والرضا بمعنى ضرورة أن يدرك الإنسان أن ما يحدث له رد فعل نفسى طبيعى وعليه ألا يخضع لها وأن يبحث عن حلول حسب طبيعة كل شخص وظروفه وأن يجد شيئا يحفزه على الحياة.

 وفـق عبد الناصر عمر فالاستلام لهذه الحـالـة التى تفرضها كـورونـا يعرض الـفـرد لـزيـادة القلق والـوسـواس القهرى والشعور دائما إنه شخص متسخ، ويحتاج لغسيل أو تنظيف أو تعقيم وهذا يؤدى لزيادة الشعور بالهواجس والهلوسة اللمسية، الـتـى يعانى منها ٧٥ ٪مـن مرضى الوسواس القهري.

يعتقد المريض أنه مصاب بعدوى لكنه يتهرب من العلاج، ً كما أن هناك نوعا يسمى الاضطرابات الذهانية وهو أن ويشير الأطباء إلـى أن العدوى الوهمية يمكن أن تحدث داخل الأسرة الواحدة ، فضلا عن الخوف من الوصم حيث لاحظ الجميع أن هناك فئات تتعامل مع فيروس كورونا بأن المصاب به موصوم بالعار .


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