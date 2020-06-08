حليف "ميركل": قرار واشنطن بسحب قواتها من ألمانيا "غير مقبول"

انتقد بيتر باير، منسق ألمانيا للعلاقات عبر الأطلسي، وعضو المحافظين للمستشارة أنجيلا ميركل، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب آلاف القوات من ألمانيا.





وقال بيتر باير، لصحيفة "راينيش بوست": "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، خاصة وأن لا أحد في واشنطن فكر في إبلاغ ألمانيا حليفتها في الناتو مسبقًا"





وقد قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الجمعة إن ترامب أمر الجيش الأمريكي بسحب 9500 جندي من ألمانيا.





بعد قرار "ترامب"، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقابلة صحفية، إنه يأسف للانسحاب المخطط للجنود الأمريكيين من ألمانيا، ووصف علاقة برلين مع الولايات المتحدة بأنها "معقدة".





وقد انتقد نواب بارزون من الكتلة المحافظة الحاكمة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم السبت، قرار الرئيس دونالد ترامب، بإصدار أوامر للجيش الأمريكي بسحب 9500 من قواته من ألمانيا.





وقال يوهان واديفول، المتحدث باسم السياسة الخارجية للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي لوكالة "رويترز": "تظهر الخطط مرة أخرى أن إدارة ترامب تتجاهل مهمة القيادة الأولية: إشراك شركاء التحالف في عمليات صنع القرار".





وأضاف "واديفول"، أن جميع شركاء الناتو استفادوا من تماسك الحلف، وفقط روسيا والصين تستفيدان من الخلاف، موضحًا: "يجب أن يولى هذا مزيدًا من الاهتمام في واشنطن".





وتحدث واديفول، أيضًا، عن "دعوة إيقاظ أخرى" للأوروبيين لوضع أنفسهم بشكل أفضل فيما يتعلق بالسياسة الأمنية.