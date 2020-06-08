طقس الـ72 ساعة المقبلة مليء بالمفاجآت.. الأرصاد تحذر

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تحذر فيه من حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد طقسا حارا على شمال البلاد ويكون شديد الحرارة جنوبا.





حالة الطقس اليوم الإثنين





توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون لطيف على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد، ورياح نشطة على السواحل الشمالية.





وأكدت الأرصاد الجوية في البيان، أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة 36– 21

الإسكندرية 28– 19

قنا 43- 25

الأقصر 44 – 25

أسوان 45 – 26





حالة الطقس غدا الثلاثاء





ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن ارايح تنشط على خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى 35 – 20

الوجه البحرى 34 – 19

السواحل الشمالية الغربية 28 – 19

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 27– 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 – 25

شمال الصعيد 37 – 23

جنوب الصعيد 44 – 27 درجة





حالة الطقس يوم الأربعاء





وقالت الأرصاد الجوية يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بينما يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .





وعن الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد يوم الأربعاء، تتمثل في الشبورة المائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





وأفادت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على القاهرة الكبرى، وعلى شمال الصعيد أحيانا، وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى 37 – 20

الوجه البحرى 37 – 19

السواحل الشمالية الغربية 31 – 20

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 29– 19

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 – 25

شمال الصعيد 39 – 24

جنوب الصعيد 42 – 27درجة