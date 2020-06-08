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هشام عباس يفاجئ عمرو أديب خلال ظهوره من "البلكونة"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:51 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
فاجأ المطرب هشام عباس، الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على شاشة "أم بي سي مصر" يوميًا، وذلك من خلال ظهوره له من شرفة منزله أثناء فقرة المطبخ التي تقدمها زوجة الفنان من حديقة منزلها عبر الفيديو كونفرانس.

وعندما رأه عمرو، في البلكونة غنى له أغنية "ناري ناري"، وهي أغنية التي أشتهر بها المطرب هشام عباس في بداية مشواره الفني.

يذكر أن هشام عباس، شارك في السباق الرمضاني 2020 من خلال تقديم أغنية في أعلان لإحدى الصيدليات الشهيرة وتحمل الأغنية اسم "قادرين" وشاركه الغناء الفنان مصطفى قمر وحميد الشاعري وإيهاب توفيق.

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