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بـ"حشيش وفلوس".. القبض على سائق في الصف

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجح رجال مباحث الجيزة، في القبض على سائق، وبحوزته 18 قطعة حشيش، بمركز الصف، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس المباحث، عن قيام سائق، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءت القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتم استهدافه بمأمورية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، وضبطه حال استقلاله سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزته على 18 قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في الجيزة، من القبض على عاطلين حال استقلالهما وبحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بمركز الصف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف من القبض على عاطلين أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة أحدهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية لعقارى "الترامادول، التامول"، 4 هاتف محمول، مبلغ مالى.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد علي مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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