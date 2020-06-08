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"صيدلة حلوان" تدعو لوقف التنمر ضد مرضى كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:45 ص
أية حمروشي
أطلقت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، دعوة إلى وقف التنمر ضد مرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "خليك إنسان.. بلاش تنمر.. كورونا مش جريمة".
ويأتي ذلك انطلاقا من أن نشر الوعي هو السلاح الأول لمكافحة تلك السلوكيات السلبية التى يواجهها مرضى كورونا من بعض الأفراد في المجتمع والتي قد تؤدي إلى لجوء البعض إلى إخفاء إصابته أو إصابة فرد من أسرته بالفيروس، تجنبا للوصم الاجتماعي الذي يتعرض له حتى بعد التعافي.
وجاء ذلك تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج، القائم بعمل عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وقدم الدكتور هشام رأفت، بكلية الصيدلة جامعة حلوان، عدة نصائح وإرشادات توعوية للحد من ظاهرة التنمر ومنها:
1- التأكيد على أن الأصابة بفيروس كورونا ليس جريمة أو وصمة عار، بل هو جائحة يعانى منها الناس فى كل دول العالم، ولا يستدعى من البعض معاقبة المصابين بالفيروس، وأذيتهم نفسيا بما أصابهم.
2- عدم التنمر ضد الأطقم الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى المصابين.
3- يجب أن نكون ايجابين ولابد من توعية الناس لتغيير ثقافتهم عن هذا الأمر والحد من الشائعات التي تنشر معلومات خاطئة مثل مايثار عن أن المتوفى ناقل للعدوى حتى بعد دفنه او التخوف من متعافى كورونا.
4- يجب علينا جميعا التكاتف والترابط والدعم النفسى والمعنوى من أجل محاربة هذا الوباء، لأن المرضى في حاجة ماسة لذلك حيث أن التنمر ممكن ان يدفع البعض الى إخفاء مرضه وعدم التوجه لأماكن العزل خشية أن يفتضح أمره وكأنه مرتكب جريمة.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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