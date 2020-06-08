المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.17% بمنتصف الجلسة.. وتوقعات بعودته للصعود

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأثنين ، وإتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع ، و تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19% ، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسطة بنسبة 0.34% و الذى جاء بدعم من ارتفاع المؤشرات العالمية بنهاية الاسبوع المنقضى و اقتراب الداو الامريكى من قمته التاريخية معوضا 9000 نقطة من خسائره منذ ازمة كورونا ، كذلك اتفاق اوبك+ على امتداد تخفيض الانتاج لنهاية يوليو المقبل ما انعكس بارتفاع اسعار النفط متجاوزا ال 42 $ للبرميل من خام برنت ، ما فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل عند مستوى 11187.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34 % ليصل عند مستوى 1263.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2034.3 نقطة.



