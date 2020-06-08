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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.17% بمنتصف الجلسة.. وتوقعات بعودته للصعود

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
تباينت مؤشرات البورصة المصرية،  بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأثنين ،   وإتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء ، فيما إتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع ، و تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسطة بنسبة 0.34% و الذى جاء بدعم من ارتفاع المؤشرات العالمية بنهاية الاسبوع المنقضى و اقتراب الداو الامريكى من قمته التاريخية معوضا 9000 نقطة من خسائره منذ ازمة كورونا ، كذلك اتفاق اوبك+ على امتداد تخفيض الانتاج لنهاية يوليو المقبل ما انعكس بارتفاع اسعار النفط متجاوزا ال 42 $ للبرميل من خام برنت ، ما فتح شهية العرب للمزيد من للمخاطرة و كذلك الاجانب الذين تراجعت مبيعاتهم بالسوق المصرى مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل عند مستوى 11187.9 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 1263.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2034.3 نقطة.

وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن المؤشر الرئيسي قد أصبح أمام نقطة مقاومة قوية في منطقة قرب الـ 10200 نقطة ومن الممكن ان يتم التصحيح عندها ولو بطرقة جزئية لعدة اسباب وهي :

1- ان الارتفاع كان دفعة واحدة وليس علي مراحل 
2- تكوين الافراد المصريين لمراكز شرائية متابعين اثر المؤسسات المحلية ولكن سلوكهم المضاربي سيؤدي الي عمل ضغوط بيعيها قد يقابلها شراء من المؤسسات يمتص المبيعات .

وتوقعت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أن يستمر المؤشر الرئيسي في الإتجاه الصاعد بسبب ضخ السيولة المؤسسية وبسبب انفتاح الانشطة الاقتصادية في الدولة وانخفاض معدلات الاصابة وارتفاع نسب التعافي من الفيروس بالإضافة الي ارتفاع الاسواق العالمية والعربية ، وتفاؤل فئات المتعاملين وسرعة البت في منح مصر لقرض مساند من صندوق النقد الدولي .

وأضافت الخبيرة أنه في حالة التصحيح ستكون الفرصة مواتية لاعادة تكوين مراكز شرائية في الاسهم التي قام العميل بالبيع فيها لافتة بأن السوق يغلب عليه حالات المتاجرة السريعة والتي اصبحت ليست سمة السوق المصري فقط ولكن اغلب اسواق المنطقة العربية .

وتوقعت الخبيرة ،  ان يكون مستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة في الفترة القادمة الوصول الي 12000 قبل نهاية شهر يونيو.

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