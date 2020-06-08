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مي عز الدين تستأنف تصوير مسلسل "خيط حرير" في هذا الموعد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
 
تنتظر الفنانة مي عز الدين حاليًا موعد استكمال تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "خيط حرير" ، وكان من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي لكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من المشاهد المُتبقية لهم.

وأكد مخرج العمل إبراهيم فخر في تصريحات صحفية له أنه سوف يقوم باستكمال تصوير المشاهد الداخلية للمسلسل خلال أسبوعين، وذلك بعد اطمئنانه على الأضاع الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتًا أنه قام بتصوير جزء من المسلسل قبل شهر رمضان الرمضاني،ولكن قرر عدم  استكمال العمل بسبب فيروس كورونا،وفضل الانتظار لحين استقرار الأوضاع". 

كما يقوم إبراهيم فخر بدراسة حلول جديدة في المشاهد الخارجية،وذلك بسبب استمرار تعليق الطيران ووضع خطط لحدوث أي ظرف في استكمال التصوير، آما في حالة عدم استقرار الأوضاع سوف يتم التصوير في منتصف يوليو المقبل و التغيير في السيناريو.


يُشار أن مسلسل" خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنا، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.



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