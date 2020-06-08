موقف إنساني من ماغي بو غصن تجاه صديقتها جيسي عبده

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فاجئت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن محبيها بموقف إنساني ناحية صديقتها المقربة الفنانة اللبنانية جيسي عبده وذلك لاسعادها بعد مرورها بأزمة صعبة بسبب فقدان والدها في حادث أليم.



ودشنت ماغي عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاج حمل عنوان "كلنا منحبك جيسي" دعماً لصديقتها المقربة.



وقالت ماغي بو غصن عبر حسابها الرسمي على تويتر "تعوا سوى نخلي هالنهار احلى لصبية حلوة. كمان السوشيال ميديا حلو".



وحظي هاشتاج "كلنا منحبك جيسي" تفاعلاً من رواد موقع تويتر اذ تُعتبر مبادرة جميلة من ماغي التي تُقدر جداً معنى الصداقة، خاصةً صداقتها التي تربطها بجيسي عبده.