روجينا تطمأن الجمهور علي أشرف زكي بعد خضوعه لعملية جراحية

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حرصت الفنانة روجينا أن تطمئن جمهورها علي حالة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث نشرت صورة له عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت: "الحمد والشكر لله بطمن كل الناس علي أشرف وبشكر كل الناس اللي سألت عليه واطمنت واسفة لو مقدرتش ارد علي كل اللي سألو عليه شكرا بجد".



وعلق الكثير من الفنانين متمنين له الشفاء العاجل منهم مجدي كامل وكتب: " الف مليون سلامة وايناس عز الدين وكتبت : الف حمد وشكر ربنا يتمم شفاءه علي خير ويبارك في صحته".



يشار أن أشرف زكي قد خضع منذ أيام قليلة لإجراء عملية جراحية بتركيب دعامتين في القلب .



جدير بالذكر أن اخر عمل شاركت به روجينا مسلسل البرنس وحصلت على إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دور "فدوى" في مسلسل "البرنس".



يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، ريم سامي، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، أحمد داش، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل، سلوى عثمان، أحلام الحريتلي.