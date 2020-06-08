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حسام عاشور يفضل الدوري السعودي على الدوري البرتغالي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:32 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
الفجر الرياضي

تلقى نجم النادي الأهلي وقائده التاريخي حسام عاشور عرضًا للانضمام لصفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء عقده مع المارد الأحمر.

 

وجاءت رغبة عاشور عكس ذلك، حيث أنه يفضل الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي عن الاحتراف في الدوري البرتغالي.

 

ويأتي ذلك بعد إعلان نجم النادي الأهلي العودة من جديد وعدم اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

 

وتلقى نجم الأهلي عدداً من العروض المحلية إلا أنه يرفض اللعب لأي نادٍ في مصر لإنهاء مسيرته الكروية دون ارتداء سوى القميص الأحمر.

 

ويذكر أن توترت العلاقة بين حسام عاشور ومجلس إدارة القلعة الحمراء، بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتهم النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله، ما أساء غضب الجميع.

 

ليعلن مجلس إدارة النادي الأهلي إلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق في خطوته المقبلة.

 

وأكد مسئولي القلعة الحمراء أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هي التي جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط.

 

 

 

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