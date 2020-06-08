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بسبب لاوتارو مارتينيز.. برشلونة يتجاهل التعاقد مع نجم البريميرليج

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:34 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أحمد عصام
يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ورفض كيكي سيتين وضع اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج مهاجم أرسنال كبديل في حال فشل ضم لاوتارو مارتينيز.

وحدد فريق إنتر ميلان مبلغ 111 مليون يورو من أجل التفريط في مهاجمه هذا الصيف، ويرى مسئولو الفريق الكتالوني بأن هذا المبلغ سيكون كبير على النادي خاصة في ظل الظروف الحالية.

وحاول البارسا ادخال بعض اللاعبين من الفريق في تلك الصفقة لتخفيض سعر لاوتارو مارتينيز، ولكن إدارة إنتر ميلان ترفض التعاقد مع أي لاعب من برشلونة ويرغبون في الحصول على الأموال فقط.

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