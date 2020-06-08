راغب علامة لـ لطيفة: "عيدي سعيد لما أسمع الناس اللي بحبّهم وأنتِ أوّلهم"

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وجه الفنان راغب علامة، رسالة حب للفنانة لطيفة التونسية، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد أن هنئاته ليطفة بعيد ميلاده 58.



وكتب راغب، خلال التغريدة:" عيدي دايمًا سعيد لما أسمع الناس اللي بحبّهم، وأنتِ أكيد أوّلهم".



ولاقت التغريدة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب اللبناني، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"كل عام وانت ملك الاغنية العربية" وأضاف آخر"الله يخليكم لبعض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أن شاءالله عقبال المية يا راغب".



يذكر أن آخر أعمال راغب علامة، أغنية "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخي، ومن الحان الدكتور طلال، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.