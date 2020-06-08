بـ283 لفافة هيروين وأسلحة نارية.. سقوط عصابة الكيف بزراعات أوسيم

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدا من أخطر التشكيلات العصابية بالمناطق الزراعية، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الهيروين المخدر، وأسلحة نارية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات، للرائد محمد مجدي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، عن قيام 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية"، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإتخاذهم من إحدى المناطق الزراعية كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 283 لفافة لمخدر الهيروين، مبلغ مالى.





وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



