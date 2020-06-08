بتول عرفة عن كارول سماحة: أعشق صوتها.. وسعيدة بالعمل معها

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كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن استعدادها لطرح أغنيتها القادمة والتي ستتعاون من خلالها مع شركة لايف ستايلز ستديوز في أول تعاون بينهما.



ومن المقرر أن يحمل العمل إسم Bon voyage، وتُقدم خلالها كارول سماحة اللغتين العربية والفرنسية، وتجمعها مع Dj. Youcef.



وأعربت المخرجة بتول عرفة والتي ستقوم بإخراج الكليب الخاص بالعمل، عن سعادتها الشديدة بهذا التعاون المميز.



وغردت بتول قائلة: ‏هذا العمل عزيز جداً على قلبى

لأنه إن شاء الله أول تعاون بينى وبين شركة محترمة جدا، بحجم شركة لايف ستايلز ستوديوز، وكمان لأنه مع صديقتي العزيزة.



وأضافت: النجمة كارول سماحه اللى قبل مانكون أصحاب أو نشتغل مع بعض أنا بعشق صوتها وفنها، ربنا يكرمنا ويكتب لنا الخير.



وردت عليها كارول قائلة: ‏حبيبتي بتول صديقة طيبة و عزيزة على قلبي من زمان..مخرجة مجنونة وموهوبة !! انا كتير سعيدة بالتعامل الأول مع بعض..وطبعا الشكر الأكبر اللي حبت تقدم رؤية جديدة ومختلفة.



من جانب آخر، تولى مهمة التلحين مُلحن فرنسي، والتوزيع الموسيقي موزع مغربي، وتكشف كارول عن الأسماء قريباً.



