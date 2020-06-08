الصين تتحدى السناتور الأمريكي لإظهار أدلة تدعم اتهامه بشأن فيروس كورونا

تحدت السلطات في الصين، اليوم الاثنين، السناتور الأمريكي ريك سكوت، لإظهار أدلة تدعم اتهامه بأن بكين تحاول إبطاء أو تخريب تطوير لقاح فيروس كورونا المستجد من قبل الدول الغربية.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج في مؤتمر صحفي، ردًا على تعليقات السيناتور الجمهوري على تلفزيون "بي بي سي": "منذ أن قال هذا المشرع إن لديه أدلة على أن الصين تحاول تخريب تطوير اللقاحت للدول الغربية، ثم دعوه يقدم الأدلة. ليس هناك حاجة للخجل"، كما أوردت وكالة "رويترز".





انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغيره من كبار المسؤولين في واشنطن مرارًا وتكرارًا تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص على مستوى العالم وقتل أكثر من 400,000.





انتقدت الصين اتهامات واشنطن بارتكاب مخالفات بشأن فيروس كورونا وتصر على أنها كانت صريحة وشفافة بشأن تفشي المرض، الذي ظهر لأول مرة من مدينة ووهان في أواخر عام 2019.





ورفض "سكوت" الإفصاح عن تفاصيل الأدلة عندما سئل خلال مقابلته يوم الأحد، لكنه قال، إنها جاءت من خلال مجتمع المخابرات.





وقال لـ"بي بي سي": "الصين لا تريدنا ... أن نفعل ذلك أولاً، لقد قرروا أن يكونوا خصمًا للأمريكيين وأعتقد أن الديمقراطية في جميع أنحاء العالم".



