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منظمة الصحة العالمية تشكر الإمارات على دعمها بالمساعدات الطبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:23 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تزويد المنظمة بأدوات فحص لفيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار.

 

وتبرعت دولة الإمارات، يوم الخميس الماضي، لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقيمة 10 ملايين دولار تكفي لفحص 500 ألف شخص.

 

وجاء التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.

 

وقدمت دولة الإمارات في إطار استجابتها لأزمة فيروس كورونا، ما يزيد على 714 طنا من المساعدات الطبية إلى 63 دولة.

 

حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيا، والـ 11 عالميا في قائمة من 100 دولة الأكثر أماناً من جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك وفقا لتصنيف جديد أصدرته مجموعة "دييب نولدج" ومقرها هونج كونج، يوم أمس الجمعة.

 

وتقدمت الإمارات في المؤشر على أكثر الدول عراقة من ضمنها كندا وهونج كونج والنرويج والدنمارك وتايوان وهولندا وآيسلاندا وفنلندا ولوكسمبورغ والولايات المتحدة والسويد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "البيان".

 

وحلت الإمارات في المركز 20 عالمياً في كفاءة الحجر الصحي متقدمة على كثير من الدول من بينها تايوان وآيسلاندا وجورجيا والهند واليونان والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وحلت في المركز 26 في مؤشر الكفاءة الحكومية الفرعي متقدمة على دول عدة من بينها فنلندا واليونان والهند والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا.

 

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