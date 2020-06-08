"قهوة الماضي" لـ إليسا تتصدر قائمة أفضل الأغاني اللبنانية في لبنان

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حظيت أغنية "قهوة الماضي"‬⁩ للمطربة⁧‫ إليسا‬⁩ على المرتبة الأولى في قائمة أفضل الأغاني اللبنانية في لبنان.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 2.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





"قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم، توزيع كميل الخوري، ومن كلمات سهام الشعشاع، وتسجيل وتنفيذ استديو هادي شرارة، وميكس إدوار مونييه، مهندس الصوت إيلي بربر.



وفي سياق آخر، شنت إليسا هجومًا حادًا على السياسيين اللبنانيين، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، مؤكدة أنهم السبب الرئيسي في زرع الفتنة بين اللبنانيين.



كتبت إليسا تغريدة قالت فيها :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم أنصاف رجال من كبيركم لزغيركن، يا عيب الشوم".