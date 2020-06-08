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سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 8-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 8-6-2020، فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار في البنوك على النحو التالي:
 
سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع.


وسجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.17  جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، بينما سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.23  جنيه للشراء، و4.33  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.22  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو4.19 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.


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