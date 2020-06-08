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مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.27%

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:11 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، وذلك  بدعم من مكاسب قطاع البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، و ارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" نحو 0.27 نقطة وصولاً لمستويات الـ7287.06 نقطة ليربح نحو 19.20 نقطة ، وجرت التعاملات على 73.41 مليون سهم وبقيمة 1.55 مليار ريال موزعة على 69.53 ألف صفقة.

وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق السعودية ، فقد وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 7.055 مليون سهم، كما تصدر سهم الراجحي الأنشط من ناحية السيولة بنحو 195.712 مليون ريال.

وقطاعياً فقدارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.56%، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة0.13%، وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.08% ، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.28%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، على ارتفاع نسبته 0.83% عند مستوى 7267.86 نقطة بدعم أغلب القطاعات القيادية أبرزها المواد الأساسية والبنوك والطاقة

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