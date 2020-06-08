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إرتفا ع أرباح " إيسترن كومبوني" بنسبة 8% خلال 9 شهور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:54 ص
إيسترن كومباني
إيسترن كومباني
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليم عن القوائم المالية  لشركة الشرقية - ايسترن كومباني وذلك خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2020، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 3.13 مليار جنيه خلال الـ 9 شهور التي تبدأ في يوليو وتنتهي في مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 2.895 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 2.21 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2019، مقابل 2.02 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 7.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتعمل الشرقية ايسترن كومباني في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ مع التركيز على التبغ ، حيث يقع مقر الشركة في الجيزة، مصر، تم تأسيسها في يوليو 1920 ، وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995 

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