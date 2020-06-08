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إيفرتون ينافس مانشستر يونايتد وآرسنال لضم نجم يوفنتوس

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:04 ص
أرشيفية-يوفنتوس
أرشيفية-يوفنتوس
الفجر الرياضي

ذكرت تقارير صحفية، أن كبرى أندية البريميرليج تتنافس ضم نجم يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن إيفرتون ينافس من أجل ضم أدريان رابيو لاعب خط وسط يوفنتوس.

 

وأوضحت التقارير أن لاعب يوفنتوس يلقى اهتمامًا أيضًا من قبل مانشستر يونايتد، وآرسنال من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

وأشارت الصحيفة أن يوفنتوس يرحب بشكل كبير برحيل رابيو بعد أن فشل في إقناعه بمهارته طوال الموسم الحالي، حيث شارك في 11 مباراة فقط بالدوري الإيطالي.

 

وتجدر الإشارة أن كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون ، يضع تحت أنظاره رابيو خاصة أنه عمل معه من قبل في باريس سان جيرمان ولديه فكرة عن مهارته وما يمكن أن يقدمه.

 

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