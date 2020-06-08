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مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
محمد طه
تفقد المهندس أحمد عبد عبد العظيم مندوب مكتب وزير الإسكان، موقع مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثانية والثالثة (وحدات الإعلان العاشر) منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، لمتابعة سير العمل بالموقع والوقوف على المشاكل التي تعوق العمل والمبادرة في حلها حتى يتم إنهاء المشروع في المدة المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين.

كان في استقباله المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر برفقة طاقم الإشراف الفني على المشروع برئاسة المهندس عزت صلاح حسين.

رافق الزيارة المهندس محمد علي عبد الظاهر الخطيب المدير المسئول للمكتب الاستشاري المتعاقد على الإشراف على بعض مواقع مشروع الـ 6000 وحدة ( وحدات الإعلان العاشر ) بالغردقة، جاء ذلك ضمن برنامج زيارة وزارة الإسكان لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر الذي بدأ بمدينة مرسى علم وسفاجا لتفقد سير العمل بالمشروعات في مدن المحافظة، حرصًا على تنفيذ المشروع في أحسن صورة طبقًا للمواصفات الفنية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.


آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)
مندوب الإسكان يتفقد المشروع الاجتماعي بالبحر الأحمر (صور)

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