Advertisements

بعد إعلان خطوبته.. حسن شاكوش يتصدر تريند جوجل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أحتل مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خطوبته أمس الأحد.

وشارك حسن شاكوش، جمهوره بمجموعة صور وفيديوهات من خطوبته، على حسابه الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

كما نشر المصور عمر مارو، مجموعة صور جديدة لحسن شاكوش وخطيبته أثناء تصوير الفوتوسيشن، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الصعيد الآخر يستعد حسن شاكوش، والفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيتعملى 100 حساب"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خطوبه حسن شاكوش اغنية بيتعملي 100 حساب

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

ليس إكرامي أو عمار.. بيراميدز يقترب من ضم نجم جديد في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 12 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ يوم

مولودية الجزائر يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار رئيس الجمهورية: إنتاج لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من اللجنة العلمية لكورونا لفاقدي حاستي الشم والتذوق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"بنت الجيران".. تريند وشاكوش يعلق" مشوفتش يوم عدل بعدها"

بعد إعلانه عن مهرجان "عود البطل".. حسن شاكوش يتصدر تريند جوجل

"عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال.. وتتصدر تريند تويتر

"عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال الأكثر استماعا عبر اليوتيوب

بعد 9 ساعات من إعادة نشرها.. عود البطل تحتل المرتبة الثانية في قائمة "يوتيوب"

حسن شاكوش يسقط محمد رمضان (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:19 ص

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

تعرف على سبب سحب "التاميفلو" من بروتوكول علاج كورونا (فيديو)

10:49 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

01:03 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين