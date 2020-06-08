بعد إعلان خطوبته.. حسن شاكوش يتصدر تريند جوجل

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أحتل مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، قائمة مؤشرات البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خطوبته أمس الأحد.



وشارك حسن شاكوش، جمهوره بمجموعة صور وفيديوهات من خطوبته، على حسابه الشخصي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



كما نشر المصور عمر مارو، مجموعة صور جديدة لحسن شاكوش وخطيبته أثناء تصوير الفوتوسيشن، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلى الصعيد الآخر يستعد حسن شاكوش، والفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيتعملى 100 حساب"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".