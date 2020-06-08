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بعد عدم تجديده.. الهلال السعودي يبحث عن بديل لإدواردو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:50 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
وكالات
أبلغ المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، إدارة ناديه برغبته في استقطاب محترف أجنبي في مركز الوسط، بديلاً عن البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد الوصول لطريق مسدود بخصوص تجديد عقده.

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها، أن طلب المدرب الروماني لعنصر أجنبي في مركز الوسط جاء بعد اصطدام إدارة النادي بمطالب إدواردو المالية، ما جعلها تصرف النظر عن تمديد عقده الذي ينتهي خلال أسابيع.

وفضلت إدارة النادي حصر تحركاتها لاستقطاب العناصر الأجنبية والمحلية في نطاق ضيق، واتجاهها إلى استمرار بقية المحترفين الأجانب بما فيهم الثنائي السوري عمر خربين، والكولومبي كويلار، لدعم خطوط الفريق الموسم المقبل، نظراً للظروف الحالية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الرياضي، ورغبتها في تقليل الأعباء المادية على خزينة النادي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على مختلف أنحاء العالم.

وقضى إدواردو في صفوف الهلال نحو 4 أعوام، حقق فيها العديد من البطولات والأرقام المميزة.

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