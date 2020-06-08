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91.8 مليون جنيه أرباح "أوراسكوم للتنمية" خلال الربع الأول من 2020

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:46 ص
اوراسكوم للتنمية
اوراسكوم للتنمية
نيفين سمير
كشفت البورصة المصرية اليوم الإثنين علي القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وذلك خلال الربع الأول من 2020، حيث أسفرت النتائج عن  تراجع أرباح الشركة بنسبة 51.29 % على أساس سنوي.

وأوشحت الشركة في بيان للبورصة المصرية ،  إنها حققت  صافي ربح بلغ 91.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 188.59 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من 2018.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة  السابق ذكرها ، حيث سجلت 903.83 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و تراجعت أرباح الشركة  المستقلة إلى 54.19 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 124.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت الشركة خلال 2019 أرباحاً بلغت 705.55 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 500.19 مليون جنيه في 2018 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.66 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.35 مليار جنيه في 2018.

و حققت الشركة أرباحاً  مستقلة خلال 2019 بلغت 634 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 153.7 مليون جنيه في 2018.

وتعمل أوراسكوم للتنمية مصر ضمن قطاع خدمات المستهلك مع التركيز على الفنادق والمنتجعات وخطوط الرحلات البحرية، يقع مقر شركة أوراسكوم للتنمية مصر في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في ديسمبر 1995، وتم إدارج الشركة  في البورصة المصرية منذ يونيو 1998. 


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