مفاجأة.. عسكريون إسرائيليون دربوا الضباط الأمريكيين على التعامل مع السود بعنصرية وشجعوهم على القتل خارج القانون





كشفت منظمة أمريكية أن مقتل عـدد من الأمريكيين من أصل إفريقى على أيدى ضباط الشرطة الأمريكية يعود إلى تلقيهم تدريبات على أيدى الجيش الإسرائيلى على التكتيكات التى تؤدى لانتهاكات حقوق الإنسان، حسبما

أفاد تقرير لموقع جيروزاليم بوست.





وأكــدت منظمة «الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين» فــى تـغـريـدة لـهـا عـلـى موقع تويتر أن الجيش الإسرائيلى يـدرب الشرطة الأمريكية على أساليب الشرطة العنصرية والقمعية، التى تستهدف بشكل منظم أصحاب

البشرة الملونة، موضحة أن مقتل جورج فلويد وغيره من الأمريكيين من الأصــول الإفريقية يـعـد مــثــالا واضــحًا عـلـى الـعـنـف الـعـنـصـرى والمنهج.





وتضمنت التغريدة رابــط لمقالة تـعـود إلى عـام ٢٠١٦ على موقع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان «مع من يتم تدريب العديد من إدارات الشرطة الأمريكية؟ مــع إســرائــيــل الـــدولـــة الــتــى تـنـتـهـك حـقـوق الإنسان».





يكشف تقرير منظمة العفو الـدولـيـة كيف تلقى الضباط من أقسام الشرطة الأمريكية فى بالتيمور وفلوريدا ونيوجيرسى وبنسلفانيا وكـالـيـفـورنـيـا، مــن بــين آخــريــن، تــدريــب من الشرطة والجيش والمخابرات الإسرائيلية.





وأكـــدت منظمة العفو أن هــذه التدريبات وضـعـت الـشـرطـة فـى بالتيمور وغـيـرهـم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فى الولايات المتحدة فى أيدى الأنظمة العسكرية والأمنية والـشـرطـيـة الـتـى ارتـكـبـت انـتـهـاكـات موثقة لحقوق الإنسان لسنوات.





وأشــارت منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، وحتى وزارة الخارجية الأمريكية، إلـى تنفيذ الشرطة الإسرائيلية عمليات إعـدام خـارج نطاق القضاء وعمليات قـتـل غـيـر قـانـونـيـة أخـــرى، بـاسـتـخـدام سـوء المعاملة والتعذيب، حتى ضد الأطفال، وقمع حرية التعبير، والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.





وحسب منظمة العفو الدولية، أشـار تقرير لوزارة العدل الأمريكية إلى أن شرطة بالتيمور تـسـتـخـدم تـكـتـيـكـات عــدوانــيــة مــا يـسـفـر عن «تصعيد المــواجــهــات» واسـتـخـدام الـقـوة غير المعقولة أثناء التفاعلات المرتبطة بالمخالفات البسيطة.





علاوة على ذلك، يفصل التقرير كيف يـؤدى النقص العام فى التدريب إلى استخدام الـقـوة المفرطة ضـد أولـئـك الـذيـن يعانون من مشاكل الصحة العقلية والأحـداث والأشخاص الـذيـن يمثلون «تهديد بسيط أو مـعـدوم ضد الآخرين».





ولـسـنـوات، وجــدت منظمة العفو الدولية الـــقـــوات الـعـسـكـريـة والأمــنــيــة والـشـرطـيـة الإســرائــيـلــيــة مـسـئـولـة عــن نـفـس الـسـلـوك، وفــى إحــدى الحـــالات، قتلت إسـرائـيـل رجـلا فلسطيني يبلغ من العمر ٢٨ عاما، لم يشتبه فــى ارتــكــابــه أى جـريمـة بـاسـتـثـنـاء الـتـواجـد خلال غـارة، فيما يبدو أنه إعـدام خارج نطاق القضاء على يد القوات الإسرائيلية، بما فى ذلــك وحــدة شـرطـة سـريـة، خــلال غــارة على المستشفى الأهلى فى الخليل نوفمبر ٢٠١٥.





وأفاد شهود عيان أنه عندما دخلت القوات الإسرائيلية غرفة المستشفى حيث كان المشتبه بـه يتعافى، أطلقوا الـنـار على ابـن عمه على الــفــور، لــم تـكـن هـنـاك مـحـاولـة لاعـتـقـالـه أو استخدام بدائل غير قاتلة قبل إطـلاق النار عليه.





من جانبها أكدت منظمة «الحملة الأمريكية لحـقـوق الفلسطينيين» أن أوضـــاع الأقـلـيـات داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يختلف عن أوضـاع الفلسطينيين، وغـردت أن مقتل فلويد الـذى أشعل المظاهرات فى الـولايـات المتحدة الأمـريـكـيـة هـو «نتيجة للاستثمار فـى نظام شرطة عنيف ومـعـاد لـلـسـود.. ومـن الـولايـات المتحدة إلى فلسطين، نضم صوتنا إلى كل من يطالب بالتخلص من هذه المؤسسات القمعية ويدعو إلى الاستثمار فى احتياجات المجتمع وسلامته».







