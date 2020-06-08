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مانشستر يونايتد يصارع ريال مدريد للتعاقد مع صفقة نارية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:48 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
دخل مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في صراع التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويرغب المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد في التعاقد مع لاعب خط وسط في الميركاتو الصيفي.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى أن مانشستر يونايتد بدأ مفاوضاته لضم فان دي بيك لاعب خط وسط فريق اياكس امستردام الهولندي.

وسوف ينافس الفريق الإنجليزي نظيره فريق ريال مدريد في تلك الصفقة ، حيث يرغب الريال في التعاقد مع اللاعب الهولندي منذ الصيف الماضي.

ويعد فان دي بيك من افضل اللاعبين بمركزه خلال الموسمين الماضي والحالي في أوروبا.

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