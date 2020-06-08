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المرصد السوري: داعش تجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:41 ص
مرتزقة سوريين
مرتزقة سوريين
وكالات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عناصر في تنظيم داعش بالشمال السوري تجند مرتزقة لصالح تركيا للقتال في ليبيا.

 

وقال المرصد السوري، في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، إن عناصر داعش تتواجد في سوريا على بعد أمتار من الحدود التركية تحت انظار القوات التركية.

 

وأضاف المرصد السوري، أن عناصر تابعة لداعش تعمل في الشمال السوري بالتنسيق مع الاستخبارات التركية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المرصد السوري، وصول دفعة جديدة تضم 500 من المرتزقين السوريين، إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات طرابلس.

 

وكانت فضائية "سكاي نيوز"، قد نشرت فيديو يوثق نقل تركيا لمرتزقة سوريين على متن إحدى الطائرات إلى ليبيا، وحاول المرتزقة إخفاء وجههم، وهو ما يكشف عدم شعورهم بالفخر.

 

وتابع التقرير، أن المسلحين غادروا سوريا بعد وعود وإغراءات تركيا، وقاموا بالتوقيع على عقود للقتال في ليبيا لمدة 6 أشهر مقابل 2000 دولار شهريًا، وهو ما يعادل 40 ضعفًا من المقابل الذين كانوا يحصلون عليه في سوريا، بالاضافة إلى منح الجنسية التركية للمقاتلين السوريين.

 

ولفت إلى أن رحلات نقل المرتزقة تتوجه إلى ليبيا، كانت رحلات وهمية داخلية، ولا يتم إدراج هذه الرحلات في قائمة الرحلات، حتى لا توجد وثائق لدخول هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، في حال تدخل المحكمة الجنائية الدولية، ووصل إلى الآن عدد المرتزقة في ليبيا لـ2000 مسلح.

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ليبيا داعش تركيا القتال في ليبيا

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