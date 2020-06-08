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رامي جمال يبعث رسالة لرجال القوات البحرية المصرية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعث الفنان رامي جمال، رسالة قوية لمصر ول رجال القوات البحرية المصرية، من خلال نشر صورة ة للقوات البحرية المصرية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".



وعلق رامي، على الصورة قائلًا:""‏‎مصر بعون الله كانت ولازالت وستظل بحول الله قادره علي اثبات انها القويه المسالمة الي ان يظن احدهم انه قادر علي العبث بأمنها وامن اشقاءها وسيعرف قدره وقوه مصر ورجالها ".


ولاقت التويته تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطرب المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"أحسنت الكلام يا أستاذ رامي" وأضاف آخر"الله يحفظهم وينصرهم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"صدقت القول يافنان".

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