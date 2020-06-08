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تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:38 ص
إنتاج لقاح
إنتاج لقاح
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، عن أن إحدى الشركات العالمية أعلنت أنه سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا عن طريق الاستنشاق.

وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم طرح الدواء خلال شهرين، وسيعطي حماية كبيرة جدا، منوها بأنه لأول مرة يتم الوصول إلى مستحضر رذاذي يحتوي على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح أن ما تم التوصل له لقاح وليس دواء، ولم يفصح عن تكوينة، متوقعا أنه سيكون طعم ميت يتم وضعه في البخاخة، ويتم استنشاقه، فيكون جهازنا المناعي أجسامًا مضادة.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39 

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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