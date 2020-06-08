تفاصيل أول لقاح ضد كورونا بالاستنشاق (فيديو)

كشف الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، عن أن إحدى الشركات العالمية أعلنت أنه سيكون هناك لقاح لفيروس كورونا عن طريق الاستنشاق.





وأشار "حداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إلى أنه سيتم طرح الدواء خلال شهرين، وسيعطي حماية كبيرة جدا، منوها بأنه لأول مرة يتم الوصول إلى مستحضر رذاذي يحتوي على لقاح ضد فيروس كورونا.





وأوضح أن ما تم التوصل له لقاح وليس دواء، ولم يفصح عن تكوينة، متوقعا أنه سيكون طعم ميت يتم وضعه في البخاخة، ويتم استنشاقه، فيكون جهازنا المناعي أجسامًا مضادة.