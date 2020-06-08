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الإسكان: تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بسوهاج بتكلفة 259 مليون
الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:40 ص
أحمد الشيخ
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه جارٍ الانتهاء من تنفيذ ٧ مشروعات صرف صحى بتكلفة 259 مليون جنيه، بمحافظة سوهاج، وهى مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج جنيه.
وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الاجمالية 123 مليون جنيه وتشمل تنفيذ ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 متراً وخطوط طرد بطول 10879 متراً ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة.
وأشار اللواء المهندس محمد بدرى محمد، إلى ان مشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الاجمالية 136 مليون جنيه وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 متراً وخطوط طرد بطول 7182 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بمد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، من أجل توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك، ولا سيما خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، ففى مجال مياه الشرب، تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.
وأضاف الوزير: فى مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.