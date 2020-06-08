نور: لست من أنصار نظرية المؤامرة.. ومش محتاجة تجميل

هذا العام قررت الفنانة نور اللبنانية أن تغير من جلدها وتقدم الفتاة الشعبية البسيطة من خلال مشاركتها فى مسلسل «البرنس» والذى تقوم خلاله بالبطولة النسائية أمام محمد رمضان، وهو العمل الذى تنافس وبقوة فى الموسم الرمضانى الماضى وفى الحوار التالى لـ«الفجر» تتحدث نور عن كواليس وأسرار تخص العمل :





■ فى البداية حدثينا عن دورك فى المسلسل؟ والعرض فى الموسم الرمضانى؟





- أقدم شخصية علا وهى بنت من منطقة شعبية وهى المرة الأولى التى أقدم شخصية من هذا النوع، ومبسوطة جدًا أن جاءت لى الفرصة والمساحة لأقدم شخصية علا،





ومشاركتى فى شهر رمضان أرى بأنها مهمة جدًا، بسبب عرض كم كبير من المسلسلات المهمة.





■ هل ممكن أن نرى نور فى مسلسل معروض خارج شهر رمضان؟





- ما المانع! لو هناك دور مختلف فى مسلسل جيد، سأقدم الدور طبعًا.





■ وماذا عن كواليس العمل فى ظل وجود فيروس كورونا؟وهل كنت قلقانة أثناء التصوير؟





- كان هناك تعقيم كامل للوكيشن التصوير، وتعقيم شخصى لنا كأفراد.. بالطبع كان هناك قدر من القلق والخوف، ولكن كلٌ فرد التزم الاحتياطات الوقائية خلال التصوير، والحمد لله كنا قد اقتربنا من نهاية التصوير قبل أن تشتد أزمة الكورونا.





■ ألم تترددى فى مشاركة عمل من بطولة محمد رمضان فى ظل وجود حملات لمقاطعة أعماله؟





- لم أتردد؛ فمحمد ممثل متميز وموهوب ومختلف، وعندما تشاهدون المسلسل، ستجدون شخصية رضوان البرنس مختلفة وجميلة جدًا، ورمضان قدمها بشكل رائع ومميز.





■ سر حماسك للمسلسل؟ وكيف حضرتِ للشخصية خاصة أنك لأول مرة تقدمين فتاة فى مكان شعبى؟





- هناك عدة أسباب فهى أول مرة أقدم شخصية فتاة من منطقة شعبية، والدور مكتوب بشكل رائع ومتميز؛ فتجد عُلا شخصية عصبية، رومانسية، جدعة، وتحب عملها ووالدتها، فالدور مكتوب بشكل جميل إضافَة لكونها أول مرة تقدم هذا النوع من الأدوار على الشاشة.





حضرت الشخصية بأننى فهمتها جيدًا، كما أخبرنى المخرج محمد سامى بأى طريقة يرغب أن أؤدى الدور، وتمرنت على اللهجة جيدًا، وذاكرت الشخصية بعناية سواء شكلها الخارجى أو الداخلى، وأتمنى أن تعجبكم.





■ بطلات رمضان دائما ما يحدث بينهن خلاف أو تصعيد لنجمة على حساب أخرى ألم تتخوفى من ذلك؟ وهل كان لك شروط معينة قبل التعاقد؟





أنا لست من أنصار نظرية المؤامرة، وفلان فعل كذا وعِلان فعل كذا، وأرى أن الممثل حين يقدم دورًا جيدًا بشكل جيد ويتقن عمله، يوفقه الله، وينتهى الأمر عند هذا الحد.





■ على أى أساس تختارين أدوارك؟





- على أساس أن تكون مختلفة ومكتوبة بشكل جيد، أو أعمل مخرج أدرك جيدًا بأنه سيضيف لى ويُخرج منى أداءً مختلفًا، هذه أهم العناصر التى اختار أدوارى على أساسها.





■ ما الأعمال التى ستشاهدينها هذا العام فى الموسم الرمضانى؟





- الكثير، خاصة بما أننا فى البيت بهذا الحجر المنزلى، فأنا أتمنى أن أشاهد أكبر عدد من المسلسلات هذا العام.





■ نور بدأت مشوارها كبطلة فى العديد من الأعمال السينمائية أنت فين من السينما؟





- افتقد السينما كثيراً، وسأعود لها بإذن الله بعد انتهاء هذه الأزمة، وبالفعل هناك أعمال أقرأها حالياً.





■ بالرغم من أن نور نجمة كبيرة فى مصر لكن ما سر غيابها من قائمة الأعمال العربية خاصة فى لبنان فى ظل ظهور كثير من النجمات مثل سيرين ونادين نجيم وبعض النجمات؟ وهل السبب فى ذلك غيابك عن الفن فترة تركيزك على أسرتك؟





- لم يحالفنى الحظ حتى الآن بالعمل فى لبنان، ولهذا عدة أسباب؛ أحيانًا إنتاجية، وأحيانًا يتأجل العمل طويلًا حتى ارتبط بعمل آخر فى مصر، ولكننى أتمنى طبعًا أن أقدم أعمالًا فى لبنان، وأن تكون أدوارًا مختلفة أيضًا، فهدفى ليس تقديم أعمال هناك والسلام، وإنما أريد أدوارًا جيدة ومختلفة بالطبع.





لم أندم على فترة ابتعادى عن الفن؛ فقد كانت ضرورية لأننى تزوجت وأنجبت وكونت أسرتى.. وربما الأوضاع السياسية والثورة ساهمت أيضًا بشكل كبير فى أن تطول مدة ابتعادى. لكننى لم أندم طبعًا، لأننى أنجزت شيئًا مهمًا للغاية وهو أهم شىء بحياتى، أسرتى وأولادى.





■ فى السنين الأخيرة أصبح هناك حالة هوس بفكرة عمليات التجميل والتى يعتبرها الكثيرون ضرورية..رأيك إيه فى عمليات التجميل وهل ممكن تفكرى فى القيام بها؟ خاصة من يتابع نور يلاحظ أنها تميل للبساطة دائما؟





- فى كل الأحوال، أرى أن الشخص لابد وأن يتصالح مع نفسه، فقد يكون هناك من هو صاحب وجه جميل لا خلاف عليه ولكنه يرى أنه بحاجة لتجميل وتحسين، وعلى جانب آخر قد تجد شخصًا به عيب واضح فى وجهه، ولكنه يحبه ويتصالح معه ويراه مناسبًا لشخصيته وأنه ليس بحاجة للتغيير. هل أنا قد أقوم بعملية تجميل؟ لا أعلم، لكننى حتى الآن لا أشعر بأننى أرغب فى تغيير شىء بشكلى.. ولكن الضرورى هو أن أهتم بشكلى وبنفسى طيلة الوقت طبعًا. أما لو شعرت فى وقت أننى بحاجة لعملية سأقوم بها، ليس عيبًا ولا خطأ، وإن كان هناك من يرى بأنه لا يرغب فى القيام بعملية تجميل أبدًا حتى وإن احتاجها، فهذا أيضًا ليس عيبًا ولا خطأ، المهم هو أن يتصالح الشخص مع نفسه ويختار ما يرتاح إليه قبل أى شىء.





■ لو حبيتى توجهى كلمة لنجم أو نجمة درامية تقوليها لمين وتقولى إيه؟





- ليس بالضرورة أن أوجه كلمة لنجم بعينه..، فكل الزملاء دومًا يجتهدون ليقدموا أفضل ما عندهم، وأتمنى أن نواصل كلنا على هذه الوتيرة، حتى نقدم أعمالاً قيّمة تسعد الناس وتمتعها. فالناس هى من تقيم أعمالنا فى النهاية، فأتمنى دومًا أن نكون عند حسن ظن الناس وأن نقدم لهم ما يسعدهم.







