هنيدى ومنة شلبى وعز وكريم عبد العزيز يتحدون «كورونا»





يبدو أن عجلة السينما بدأت فى الدوران من جديد، وبعد أن تخلى صناع السينما عن أعمالهم خلال الفترة الماضية، عادوا لاستئنافها خلال الأيام المقبلة والتحضير لها رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وبدأ المخرج شريف عرفة فى وضع اللمسات النهائية على ديكورات أحدث أعماله السينمائية «النمس والإنس» لمحمد هنيدى ومنة شلبى والمقرر أن يكون التصوير داخل الاستديوهات الخاصة بالمخرج شريف عرفة نهاية الشهر الحالى، والفيلم من المقرر أن يشارك فى بطولته صابرين وعمرو عبد الجليل على أن يظهر شيكو كضيف شرف ضمن الأحداث.





كذلك الفيلم المنتظر «كيرة والجن» لكريم عبد العزيز وأحمد عز يعتبر ضمن قائمة الأعمال التى تستأنف تصوير مشاهدها خلال الأسابيع المقبلة، وبالتحديد فى النصف الثانى من الشهر الحالى، وتحاول الجهة المنتجة الانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية أولا لحين البحث عن حلول بديلة للمشاهد الخاصة بـ«التجمعات» ضمن الأحداث، خاصة أن العمل تدور أحداثه حول ثورة 1919، وهناك العديد من المشاهد التى تضمن ظهور عدد من المجاميع فى الأحداث، والفيلم يشارك فى بطولته هند صبرى وروبى من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.





ولم يتبق من تصوير فيلم «مش أنا» لتامر حسنى سوى ما يقرب من أسبوع للانتهاء من كافة مشاهد العمل نهائيا، وتوقف التصوير قبل رمضان لارتباط بطلة الفيلم «حلا شيحا» بمسلسلها الرمضانى خيانة عهد أمام يسرا، خاصة بعد قرار غلق دور العرض السينمائية، وإلغاء موسم عيد الفطر السينمائى، ومن المقرر استئناف التصوير خلال أيام، والفيلم يشارك فى بطولته سوسن بدر وماجد الكدوانى وشيرين.





كما تعود هنا الزاهد لاستكمال تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث فيلمها السينمائى الجديد «الغسالة»، خلال الساعات القادمة بعد أن قضت فترة إجازة قصيرة برفقة زوجها أحمد فهمى فور انتهاء العرض الرمضانى لمسلسله الأخير رجالة البيت، والفيلم يشارك فى بطولته أحمد حاتم فى ثانى تعاون يجمعهما سويا بعد فيلمهما الأخير «قصة حب».





أم بقية الأعمال التى كان من المقرر عرضها بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر الماضى، بداية من العنكبوت لأحمد السقا والعارف عودة يونس لأحمد عز، وصولا إلى البعض يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز ودينا الشربينى، فالجهات المنتجة تحاول البحث عن بديل للعرض السينمائى فى حال استمرار غلق دور العرض السينمائية حتى موسم عيد الأضحى المبارك، وأكدت أكثر من شركة إنتاج أن الأمر ليس واضحا لديهم لتحديد موقهم من العرض السينمائى، وأنهم فى محاولة لدوران عجلة الإنتاج مع الحرص على جميع إجراءات الوقاية لحين انتهاء الأزمة.



