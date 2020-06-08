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السبكى يعيد النظر فى أعماله المؤجلة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى
بدأ المنتج أحمد السبكى التجهيز لتصوير أعماله التى تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، وهما فيلمان أحدهما يقوم ببطولته الفنان أحمد مكى، من تأليف وسام صبرى، وإخراج نجله كريم السبكى، وتم التعاقد عليه مع مكى منذ أكثر من 10 أشهر، وتم تعطله بسبب الرقابة على المصنفات الفنية التى تأخرت فى إجازة السيناريو بسبب نقل مقرها من مكان إلى آخر، وعندما حصل السبكى على تصريح الرقابة بإجازة السيناريو، بدأ فيروس كورونا ينتشر فى مصر، ما جعله يقرر تأجيله، ومع عودة الحياة بشكل تدريجى، قرر السبكى أن يستكمل العمل وبدء تصويره.

والفيلم الآخر هو من بطولة أحمد آدم وسمية الخشاب ومحسن محيى الدين، ومن تأليف محمد نبوى، وإخراج أكرم فريد، وهذا العمل تعطل أكثر من مرة هو الآخر، لكن لعدة أسباب، الأول الرقابة أيضا، والسبب الثانى كان انشغال أحمد آدم وسمية الخشاب بالمسرحية التى كان من المفترض أن يقوما بعرضها فى السعودية

يشار إلى أن السبكى يجهز لأكثر من فيلم هم «أهل العيب»، و«صاحب المقام»، و«توأم روحى».



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