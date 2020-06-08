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أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-6-2020 في سوق العبور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:25 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار الأسماك في السواق المحلية خلال الفترة الحالية مع وجود وفرة من الأسماك في الأسواق مع تزايد الإقبال على الشراء.

وأعلنت الشعبة عن استقرار الأسعار ليتراوح سعر البلطي ما بين 24 إلى32 جنيهًا فيما يبدأ البلطى الكبير من 30 جنيها، وتراوح سعر الفيليه ما بين 30 إلى 90 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيهًا.

أسعار الأسماك في سوق العبور
 
سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 24 – 27 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهاً، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 60-80 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60 -80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 25 – 35 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 15 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 65-75 جنيهاً، والمكرونة الخليجى بين 32– 38 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهاً، وموسى بين 60-80 جنيهاً للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 170 جنيهاً.


سجل سمك الحدادى 10 جنيهات، وسعر كيلو الكابوريا 30 – 130 جنيهاً، وسمك المرجان بين 25 – 35 جنيهاً، والمرجان المجمد 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر الدنيس 100 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-350 جنيها، كما استقر سعر البورى بين 40- 46 جنيها للكيلو، والمازليا بين 25 – 35 جنيهاً، وسمك الشعور 25 – 35 جنيهاً، والوقار 80 – 90 جنيهاً، وسمك القاروص 80 – 90 جنيهاً، واستقر سعر السردين 40-50 جنيه، وسجل سعر الباغة 10 جنيهات، والموزة بين 40-60 جنيه، وسعر البربون 1 بين 40-50 جنيه.


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