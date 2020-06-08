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بمشاركة الحكومة.. 500 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص في المدن الجديدة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:18 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بياتنا يتضمن انجازات الوزارة خلال 6 سنوات منذ عام 2014 الذي يتزامن مع فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتناول البيان انجازات الوزارة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والتى على رأسها مشروعات الاسكان الاجتماعي ومشروع تطوير المناطق الغير آمنة والعشوائية والتعاون مع القطاع الخاص من أجل تطوير هذه المشروعات وتوفير منظمة سكنية تليق بالشباب.


أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة  19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – امتداد الشيخ زايد – حدائق أكتوبر).



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

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