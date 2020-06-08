هانى البحيرى: السوشيال ميديا لم تصنع اسمى.. وأزمة «كورونا» تفرض تصميمات لطيفة

تهتم كل امرأة بجمالها وأناقتها، وتتنافس فى ذلك سيدات المجتمع اللاتى يحرصن دائما على اختيار أزيائهن بعناية من أحدث خطوط الموضة العالمية، ليصبح شغلهن الشاغل الوصول إلى أقصى درجات الأناقة والجمال، ومع انتشار وباء الكورونا هل من الممكن أن تتغير نظرتهن للأزياء؟ وهل تأثرت خطوط الموضة بهذا الوباء؟.





هانى البحيرى مصمم الأزياء العالمى يجيب فى حواره مع «الفجر» على التساؤلات الخاصة بالموضة فى زمن الكورنا.





■ حدثنا عن مشروعاتك التى توقفت بسبب «الكورونا»؟





- كان من المفترض عرض «فاشون شو» فى صربيا خلال أبريل الماضى وتم إلغاؤه، وأيضا تم إلغاء عرضى أزياء فى دبى والسعودية كانا من المقرر عرضهما خلال مارس الماضى.





■ ما جديدك خلال الفترة المقبلة؟





- أجهز حاليا لإقامة «باريس فاشون ويك» «أسبوع الموضة الفرنسى» والذى كان من المفترض عرضه من 5 إلى 8 يوليو المقبل ولكن تم تغيير موعده ليصبح من 9 إلى 13 يوليو، ومن المحتمل أن يكون مباشراً على شبكة الإنترنت دون حضور «أون لاين» على أن يقدم كل عارضى الأزياء مجموعة الأزياء الجديدة من خلال صور عبر الإنترنت.





■ ما الأضرار التى لحقت بك جراء «الكورونا»؟





- تعطلت عن عملى فترة طويلة نتيجة لتأجيل مواعيد إقامة الأفراح خوفا من انتشار الوباء، وبالنسبة لطبيعة عملى فهى ترفيهية وليست تكميلية وبالتالى لابد أن يتوافر عنصرى الحماية والأمان كى يقبل الناس على إقامة الأفراح مرة أخرى وتعود الحياة لطبيعتها، فى نفس الوقت أنا ملتزم بدفع مرتبات العمالة اليومية، فى البداية كنت أدفع رواتب 30 عاملا كاملة ثم نصفها فقط، بالإضافة إلى العمال الذين يعملون من المنزل نظرا لكونهم من كبار السن، أيضا ملتزم بالتعاقدات على شراء الخامات من الخارج قبل أزمة «الكورونا»، وملتزم بدفع ثمنها رغم كل الظروف، حتى إذا عادت الحياة مرة أخرى وتم تشغيل المصانع وعادت حركة الطيران لابد من تسليم الأقمشة والإكسسوارات والأحجار فى مواعيدها.





■ ما خطواتك فى حالة عرض فاشون شو «أون لاين»؟





- من المهم تنسيق «الباك ستيدج» وتحضير الفساتين بحيث تكون جاهزة مع الأحذية والاكسسوارات ويكون كل شىء مناسباً ومتناسقاً مع بعضه، وأخيرا انتقى «الموديلز» المناسبين لارتداء الفساتين.





وفى حالة عرض الفاشون شو «أون لاين» لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية، حيث إن فريق العمل سيكون مكوناً من 50 فردا على الأقل والذى سيعمل على تصوير الفاشون بالكامل على أكثر من يوم بحيث يتم تقسيم عدد «الموديلز» وفريق العمل لحماية الجميع من خطر العدوى.





■ هل عارضات الأزياء خلال «الفاشون شو» ثابتين أم متغيرين؟





- متغيرون حتى فى أوروبا يتم اختيار كل مرة عارضات أزياء جدد ولكن لدينا فى مصر عدة مشكلات فى عارضات الأزياء حيث إن معظمهن ليس لديهن وعى وثقافة كيف يصبحن عارضات أزياء فيعتقدن أن الجمال وحده شرطا كافيا ليصبحن عارضات أزياء.





وخلال «الفاشون شو» الخاصة بى أفضل اختيار عارضة أزياء واحدة لكل فستان، مع العلم أن هناك الكثير من عارضى الأزياء يختارون لكل خمسة فساتين «موديل» واحدة، لكننى لا أفضل ذلك حتى يكون هناك وقت كاف لتحضير «الميك أب» والشعر مع لون المانيكير والفستان كى يكون كل شىء متناسقا.





■ هناك شكر خاص موجه لك خلال مسلسل خيانة عهد لماذا؟





- صممت للفنانة يسرا فستانا فى أول حلقة بمسلسل خيانة عهد، وهوعبارة عن فستان فرح كانت ترتديه وتحلم أن هناك أشخاصا يحاولون الاعتداء عليها، كمان صممت لها فستان إعلان الجوهرة.





■ هل تهتم بالتسويق لنفسك عبرالسوشيال ميديا؟





- السوشيال ميديا هى كل شىء فى الوقت الحاضر وأكبر منصة لعرض أى منتج الآن، ولكنها لم تصنع اسم هانى البحيرى، ومنذ فترة تعرضت صفحتى على «الفيس بوك» لـ «هاكر» وأعمل الآن على إنشاء صفحات جديدة ، والحمد لله اسمى موجود من قبل السوشيال ميديا والإعلام والصحافة هما من ساعدانى على الوصول إلى هذا النجاح.





■ هل تم إلغاء الطلبات الخاصة بتصميم الفساتين بسبب الكورونا ؟





- لم تلغ ولكن تم التأجيل لأجل غير مسمى وكل شىء متوقف حتى تعود الحياة لطبيعتها، وبالتالى سيظل العمل متوقفاً لحين انتهاء الأزمة، وسأستغل هذه الأزمة للعمل بتمهل فبدلا من أن يتم تصميم الفستان خلال شهرين سيتم تصميمه خلال 3 أشهر وبالتالى المنتج النهائى سيكون أفضل.





■ هل ترى أن اهتمامات المرأة ستتغير خلال الفترة القادمة تجاه الفاشون والموضة؟





- ستكون هناك نظرة واقعية للأمور بمعنى أن العروسة والأم والأخت سيبحثن عن فساتين جديدة وعصرية للأفراح ولكن المدعوين سيختارن فساتين لطيفة وليست مكلفة مثلما كان يحدث من قبل، لأن اهتماماتهن ستكون متعلقة بالأمور الاقتصادية، وهذا سيحدث لفترة وجيزة فقط لحين استقرار العالم واختفاء الوباء وعودة الحياة مرة أخرى.





■ هل ستتغير الموضة فى العالم بعد «الكورونا»؟





- الموضة مستمرة لا تتغير خلال ستة أشهر فقط ولكنها تستمر 3 سنوات والنهج المتداول حاليا الكلاسيك والتطريز والأحجار والتاتش السيمبل.





ولكن هذا لا يمنع أن الموضة تأثرت بأزمة وباء الكورونا وأصبح الإنتاج أقل تواكبا مع الأزمة الاقتصادية، فأصبح التطريز فى الفساتين أقل كى لا يزيد ذلك من سعر الفستان ، كما أن خطوط الإنتاج العالمية تدرس إمكانية تقديم تخفيضات بنسبة 10% للمرأة العاملة والبسيطة، بمعنى أنه سيكون هناك خط إنتاج اقتصادى سيمبل من الماركات العالمية وبيوت الأزياء، موازيا للأسعار الباهظة التى تباع فى المحال العادية، ودائما ما يحدث ذلك أثناء الثورات والأزمات الاقتصادية العالمية.





■ هل هناك شركات عالمية وبيوت أزياء أعلنت إفلاسها أو تأثرت بالكورونا؟





- كل العالم تأثر بالأزمة اقتصاديا نتيجة توقف العمل ونقص العمالة، ولكن لا نعلم حتى الآن من منهم أفلوسوا أو سيستمروا فى الأسواق العالمية، وسيظهر كل هذا خلال الفترات القادمة وأعرف مصممى أزياء سيتنحون خلال الفترة القادمة عن العمل لأن من الواضح أن هذا العالم سيكون مصفاة لشركات وشخصيات كثيرة منهم من يكمل طريقه ومنهم من يغلق عمله، أما أنا سأستمر فى عملى حتى تنتهى هذه الأزمة وأعمل بشكل يومى مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.



