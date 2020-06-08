أم كلثوم والإخوان

فشلوا فى محاربة فنها فأطلقوا عليها وابلًا من الشائعات



قالوا إنها تزوجت ملحنًا مصريًا يهوديًا وإن لقب كوكب الشرق أطلقته سيدة يهودية



كان شيخا سبعينيًا ذا أداء راسبوتينى مسرحى ومن أوائل من نافسوا المطربين والمطربات فى سوق الكاسيت، حيث كانت خطبه تسجل وتباع على شرائط، كان أعمى البصر والبصيرة معا يهاجم كل ما هو حديث من اختراعات العلم، ويدعو إلى العودة لأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، بما فى ذلك ركوب الجمل، ذات مرة وقف على المنبر يقول (امرأة فى السبعين من عمرها تتراقص على المسرح وهى تقول خذنى فى حنانك خذنى، ربنا يخذك) كان يشير بالطبع لكوكب الشرق أم كلثوم فى رائعتها (أنت عمرى)، لم يتقبل الناس السخرية من ثومة وبعضهم ابتعد عن شرائطه، هو الشيخ كشك أحد نجوم المتأسلمين فى السبعينيات من القرن الماضى، لا أحد يعرف من سمح له باعتلاء المنبر، ولكن فيما بعد سينتشر أمثاله على منابر عدة، يحرمون الغناء ويعتبرون أن أم كلثوم إلهاء عن الله والدين، وكان لابد من التركيز على كوكب الشرق والتى كانت ولا تزال صاحبة مكانة عصية على التشويه، مكانة جمعت بين الإعجاب بفنها ودورها الوطنى فى حربى 56 وبعد نكسة 67، وهو دور لم نجد مثله بين كبار فنانينا الآن الذين يحصدون فى المسلسل الواحد عشرات الملايين من الجنيهات، وتتعدى ثروات كبارهم مئات الملايين من الجنيهات دون أن يردوا الجميل لوطنهم ومجتمعهم.





ولكن حملات التحريم لم تفلح كثيرًا مع أم كلثوم، ظل صوتها وشرائطها يحققان أعلى المبيعات بعد وفاتها، وظل الناس على احترامهم لها ولما قدمته من فن راق، كان من الصعب تحريم قصائدها التى يندر أن تحتوى على كلمة أو مجرد لفظ خارج أو جنسى، إنها إلهة الرومانسية والحب والعشق دون ابتذال، ولذلك كان على الإخوان والمتشددين من أهل السلفية أن يجدوا إثماً آخر يشوهون به الست، ويضربونها فى مقتل، خاصة أن هناك على الجهة الأخرى من النهر آخرون يمارسون محاولة سرقة أم كلثوم وتحويلها إلى مشروع يهودى.





1- اللقب والبداية





فى الحلقة الماضية كشفت كيف تم دس معلومات على اليهودى المصرى الوطنى يوسف درويش، هذه المعلومات تتعلق ببداية أم كلثوم، حسنا إذا كانت هذه المعلومات قد مرت أو بالأحرى رميت بسلام، فهناك معلومات أخرى أو بالأحرى أكاذيب أخرى تتعلق باللقب الأشهر والأعظم فى حياة أم كلثوم، لقب كوكب الشرق.





من حين إلى آخر تظهر رواية يهودية حول هذا اللقب، الرواية تقول إن أم كلثوم اكتسبت هذا اللقب فى حيفا عام 1937، وذلك خلال حفلاتها فى فلسطين قبل التقسيم وظهور إسرائيل، بحسب الرواية فإن سيدة يهودية سورية كانت تحضر حفل الآنسة أم كلثوم، وتحول انفعال السيدة إلى بكاء ثم صرخت المرأة بصوت عال: أنت كوكب الشرق، هذه الرواية ستطل مرة أخرى من مدونات لإسرائيليين، مرة ثالثة وعاشرة لست ضد اليهود الطيبين، ولكننى ضد محاولات إغراق كوكب الشرق فى بحر اليهودية وكأنها صناعة يهودية، وإذا كان البعض يرى أن الترحيب الهائل بفن أم كلثوم بإسرائيل مبعثه إرضاء اليهود الشرقيين، فأعتقد أن أصحاب هذه الحجة فى حاجة إلى مراجعة أنفسهم، فإسرائيل لم ولن تعرف سوى لغة القوة مع يهود الشرق، وتعاملهم منذ اليوم الأول كمواطنين من الدرجة الثانية، ولكن إسرائيل تتعامل مع أم كلثوم تعاملها مع الأهرامات والملوخية والتراث السيناوى، باختصار تريد أن تسرقه.





2- الكارثة الكبرى





يبدو أن حكاية لقب كوكب الشرق لم ترق للمتأسلمين والإخوان، فهم يبحثون عن فضيحة كبرى تقضى على أسطورة أم كلثوم فى قلب وعقل كل عربى ومسلم.





الفضيحة سيقدمها لهم يهودى مغربى يعمل مؤرخاً موسيقياً، وسيصدر المؤرخ المغربى كتابا بريئا عن تاريخ الموسيقى الشرقية باللغة الفرنسية، وبنفس البراءة سيتعرض الكتاب إلى واحد من كبار الملحنين المصريين ومن الأساتذة الآباء إذا جاز التعبير، أنه الملحن العبقرى داود حسنى، ولا شك أن داود حسنى أحد عباقرة الموسيقى من الرعيل الأول، وله أغنيات لمعظم كبار المطربين من معاصريه، وقد غنت له أم كلثوم عدداً من الأدوار مثل يوم الهنا حبك صفالى وروحى ورحك فى امتزاج، وكل ما يزداد رضا قلبك على وكذلك ليلى مراد وساكنة هانم وغيرهم من المطربين العظام، وقد تنوع إنتاج دواد حسنى من الأوبريتات للأداور للطقطوقة والتواشيح، وتوفى داود حسنى فى عام 1937، ومن خلال استعراض حياة داود حسنى كان لابد أن يستعرض الكاتب المغربى فى كتابه علاقته بأم كلثوم، وبعد الكلام عن الألحان الجميلة التى قدمها داود حسنى لثومة، سيرمى المؤلف فى نهاية الحديث جملة مسمومة وبدون أى دليل، مجرد جملة تقول إن أم كلثوم تزوجت داود حسنى، وشائعات أزواج أم كلثوم كثيرة ومتعددة، بل إن بعض هذه الشائعات تناولت زواجا سريا لأم كلثوم قبل أن تحضر إلى القاهرة، ولكن هذه الشائعة هى الأقذر والأخطر، لأن داود حسنى مصرى يهودى، بعد سنوات وتحديدا منذ عامين، وفى عصر الإنترنت أصبحت صناعة الأكاذيب سهلة ولا تحتاج إلى ترجمة كتب قديمة أو حتى البحث عنها، يكفى أن تكتب كام اسم صحيح، ولكن يجب أن يكون بالطبع الأشخاص غير قادرين على الرد، ولذلك ستجد على إحدى صفحات الفيس بوك حكاية من النوع إياه الذى يفضله الإخوان.. بداية الحكاية بالطبع هى إشارة لحكاية يوسف درويش عن العائلة اليهودية التى اكتشفت أم كلثوم، ثم تتوالى عناصر الحبكة من خلال الكلمات: (لكن المفاجئ هو ما قاله المخرج المغربى الراحل عبد الله مصباح، والذى قال فى محاضرة قدمها فى أبوظبى منذ سنوات إن أم كلثوم تزوجت من الملحن اليهودى داود حسنى، وهى معلومات لم أعثر عليها فى أى مصادر أخرى، ولكنها معلومات مخرج من داخل الوسط الفنى مما يكسبها الكثير من المصداقية.. ثم ما معنى أن تتزوج فتاة يفترض أنها مسلمة بشخص غير مسلم، معناه أنها تخرج عن الإسلام وتنخلع عنه تماما وتدخل فى ديانة زوجها اليهودية.





الملاحظة الأولى أن المخرج عبد الله مصباح توفى عام 2016 قبل كتابة هذه الكلمات، الملاحظة الثانية أن هذه القاذورات تبدأ باسم محترم هو يوسف درويش.. الملاحظة الثالثة أن المحاضرة المزعومة بدون اسم أو مناسبة أو تاريخ.





أما أهم ملاحظة أن هذه الأكاذيب التى تسعى لإظهار أن أم كلثوم يهودية.. هذه الخزعبلات.. هذه القاذورات كتبتها الإخوانية آيات عرابى على صفحتها على الفيس بوك، ولو انتظرنا كام سنة، ستظهر صفحات أخرى وأكاذيب أخرى تفيض بتفاصيل عن الزواج الوهمى لكوكب الشرق من الملحن اليهودى داود حسنى، فالإخوان والمنظمات الصهيونية إيد واحدة.



